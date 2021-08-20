Лицо государства — это прежде всего люди и их достижения, отметили в Институте когнитивного моделирования.

История циклична. Она полна секретов, но и богатая неизменными и фундаментальными константами: изначальная страна-агрессор и сегодня не стала миротворцем, а гигиена рук, внедренная в медицине в 19 в., до сих пор служит основой основ в медицинской практике и повседневной жизни.

Если когда-то изобретение гигиены рук спасло миллионы жизней — то сегодня человечество модифицирует ген, позволяющий поколениям рождаться здоровыми. История — лучший учитель, а кто владеет искусством распознавать законы ее цикличности — тот вооружен на все случаи жизни и может по праву называться дипломатом, стратегом, понимать психологию народов.

Институт когнитивного моделирования запустил спецпроект, посвященный главным достижениям, событиям и важным открытиям независимой Украины в исторической ретроспективе. Ведь лицо государства — это прежде всего люди, народ и их достижения: в науке, политике, спорте, искусстве.

Изобретение жидкого скальпеля и фазаграфа, кинескопа и лучей, которые легли в основу современного "рентгена", проектирование трамвая и первого вертолета, полет в космос, сильнейшие люди планеты и ее беспроигрышные спортсмены, казаки и кобзари, мирные революционеры, народные мастера, известные на весь мир, первый компьютер в континентальной Европе и многое другое — это все стало возможным благодаря украинцам. Несомненным является факт гениальности, свободолюбивости и самобытности нашего народа, представители которого каждый день — за микроскопом лабораторий, в камуфляже, со скальпелем или указкой в руках доказывают: украинскому роду нет переводу.

30 лет независимости пролетели как миг и обогатили нашу историю большим количеством новых феноменов. Если же немного замедлиться и проанализировать, видим, что события предыдущих веков стали не только бустером исторических процессов — эхо веков является поводырем современности. Именно эта гипотеза легла в основу проекта.

Основатель ИКМ Дмитрий Царенко: "На сайте проекта мы не только рассказали о 30 выдающихся достижениях украинцами за 30 лет независимости, но и доказали, что история циклична. Именно понимание циклических закономерностей, нацеленность на прогресс и уважение к прошлому учат нас, как вести себя в будущем. Надеемся, что наша страна будет только приумножать свои достижения, а мы ежегодно сможем пополнять уже собранную Институтом национальную сокровищницу побед".

Справка:

Институт когнитивного моделирования — научно-исследовательская компания, которая занимается социальными технологиями и работает в сфере социальных коммуникаций.

Эксперты ИКМ предоставляют консультации по стратегическому формированию имиджа, общественному позиционированию и цифровым технологиям.

Также Институт осуществляет социологические исследования, занимается исследованиями в области социальной психологии, разрабатывает образовательно- психотерапевтические продукты с корпоративной психологии, проводит сеансы индивидуальной терапии и организует проведение авторских лекций.

ИКМ сотрудничает с организациями, партиями, фондами, компаниями и учреждениями: Красный Крест Украины, Министерство цифровой трансформации Украины, Министерство здравоохранения Украины, Министерство культуры и информационной политики Украины, телеканалы Kyiv.Live и Оdesa.Live, ПП "Слуга народа", ПП "Голос", БФ "Каритас Киев", Фонд Рината Ахметова, ЦУМ Киев, Uber, SOCAR, GAPCHINSKA.

Кейсы ИКМ:

коммуникационное сопровождение Министерства здравоохранения Украины в период пандемии COVID-19,

Pro bono проект сообщества "Коронавірус_інфо" в Viber и Telegram,

онлайн-платформа психологической поддержки "Розкажи мені"

онлайн-платформа для жертв домашнего насилия "Мені здається"

Viber-сообщество "Школа_інфо",

непубличные кейсы защищены NDA.

Автор: Иван Бойко