Украинский блогер под ником "livegromov" в Instagram обозвал в сети Украину "еб*ной" страной.
Фрагмент ролика с парнем, который эмоционально общался со своими подписчиками, опубликовали в сети.
"(...) Них*я нет прав, бл*ть, ничего нет. И что в результате, бл*ть?! В результате я, бл*ть, остаюсь в этой еб*ной Украине, сниму, с*ка, квартиру нормальную себе и буду сидеть здесь, бл*ть", – высказался парень.
Обозреватель пишет, что парень – Антон Громов 1999 года рождения, выходец с Донбасса. Во время оккупации Россией восточных регионов Громов переехал на подконтрольную правительству Украины территорию, где сейчас и живет.
Сейчас почти все аккаунты блогера закрыты. В Telegram блогер делится материалами по маркетингу, дает советы, как стать популярным, постит видео российского YouTube и пр. В Instagram называет себя "продюсером и маркетологом".
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