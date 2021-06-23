Волошин уверяет, что "актеры" были в курсе, что это постановка и что iPhone придется вернуть.

Известный украинский блогер Александр Волошин, угодивший в громкий скандал из-за отобранного у девочки подаренного им iPhone, говорит, что видео изначально было постановкой.

Как он написал в своем Telegram-канале (сейчас присоединиться к нему нельзя), женщина с ребенком на видео – якобы актеры, а его "подставил" собственный друг. Об этом пишет "Обозреватель".

Читайте такжеПоявилось полное видео, как украинский блогер Волошин "кинул" девочку на iPhoneПо словам парня, он не ожидал, что женщина с ребенком "начнут оказывать сопротивление". Он утверждает, что такую идею видео с подаренным смартфоном ему "подкинул" друг. Волошин уверяет, что "актеры" были в курсе, что это постановка и что iPhone придется вернуть.

"Мама и дочь – это актеры, можете сами внимательно посмотреть видео и увидеть на реакцию девочки, не было на самом деле никакого расстройства или обиды, слез", – написал блогер. Он добавил, что "актеров" ему нашел друг и настаивал именно на этих кандидатах.

Также Волошин теперь утверждает, что ребенку он "подарил" свой iPhone, со всеми данными о бизнесе и контентом. Хотя ранее на опубликованном видео он говорил, что смартфон - "лишь реквизит"

Блогер считает, что его подставил друг и якобы "перекупил актеров".

Скандал вокруг Волошина из-за iPhone: что известно

Ранее в сети выложили видео, на котором Волошин дарит маленькой девочке iPhone 11, а потом силой отбирает его, когда камера выключилась.

Сообщалось, что блогер якобы подарил новый смартфон за 20 тысяч гривень одному из своих подписчиков, узнавшему его первым.

После скандала аккаунты блогера были заблокированы, а сам он перестал выходить на связь.

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Автор: Ольга Робейко