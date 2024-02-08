Webometrics Ranking of World's Universities является одним из самых важных и авторитетных мировых рейтингов, используемых для составления консолидированных национальных рейтингов высших учебных заведений. Всего в этом году было оценено более 32 000 вузов по всему миру, более 200 украинских вузов представлены в рейтинге.

Лучшим университетом в мире признан Гарвардский университет, а среди европейских вузов первое место занял Оксфордский университет..

Что касается украинских университетов, то среди государственных ВУЗов в этом году первое место занял Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского". А среди частных учебных заведений первенство досталось Межрегиональной Академии Управления персоналом: https://webometrics.info/en/Europe/Ukraine%20?page=0

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Рейтинг Webometrics составляет Лаборатория киберметрики ("Cybermetrics Lab") Национального исследовательского совета, одного из крупнейших научных учреждений Европы, при Министерстве науки и инноваций Испании.

При составлении рейтинга Webometrics Ranking of World's Universities учитывается количество внешних источников, содержащих обратные ссылки на веб-страницы учреждения; количество цитирований топ-авторов учреждения по Google Scholar Citations и количество статей исследователей учреждения, входящих в 10% самых цитируемых в 27 дисциплинах по расчетам Scimago.

Авторы рейтинга оценивают содержательную и информационную составляющую сайта каждого университета, при этом показатели посещаемости и дизайна сайтов, например, не учитываются.

Подобные рейтинги, аналогичные Webometrics, являются чрезвычайно полезными для абитуриентов, поскольку позволяют оценить вузы на основе независимых источников и совершить обдуманный выбор.