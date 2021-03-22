В возрастном разрезе самыми оптимистичными являются молодые люди 18-24 лет: 22% считают, что события в стране развиваются в правильном направлении.

69% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении.

Об этом свидетельствуют обнародованные на пресс-конференции данные опроса, проведенного Украинским институтом будущего (UIF) при содействии «Нью Имидж Маркетинг Групп».

По сравнению с прошлым месяцем количество тех, кто считает, что события в стране развиваются в неправильном направлении, уменьшилось на 5% (было 74%). При этом только 16% респондентов считают, что события в стране развиваются в правильном направлении. Количество положительных оценок по сравнению с прошлым месяцем увеличилась на 2%.

Также, по данным опроса, 56% респондентов считают, что ситуация в их области развивается в неправильном направлении (месяц назад - 58%), а еще 51% считают, что так развивается она и в их населенном пункте.

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В возрастном разрезе самыми оптимистичными являются молодые люди 18-24 лет: 22% считают, что события в стране движутся в правильном направлении, а 61% - в неправильном, а среди людей в возрасте 55 лет и старше, которые считают, что события движутся в неправильном направлении - 71% против 15% - в правильном.

Как проводился опрос

Украинский институт будущего (UIF) при содействии "Нью Имидж Маркетинг Групп" провел опрос общественного мнения с 3 по 13 марта. Было опрошено 2400 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Статистическая погрешность с вероятностью 0.95 не превышает 2,05%.

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Автор: Надя Пришляк