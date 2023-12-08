В настоящее время сообщается о перебоях с электроэнергией.

Сегодня ночью на территории временно оккупированной Керчи возник пожар на газопроводе. Местные телеграмм-каналы пишут, что перед тем, как загорелась газовая труба, был слышен взрыв.

Министерство энергетики Украины информирует, что около 30 тыс. человек остались без отопления в результате инцидента. "Согласно сообщениям, огонь частично повредил ЛЭП. Из-за аварии Восточная котельная в Керчи, приостановила работу. Около 30 тыс. человек остались без отопления, а во многих домах - перебои электроэнергии", - говорится в сообщении

В связи с аварией от газоснабжения отключены тысячи абонентов в нескольких районах. Керчанам настоятельно рекомендуют не пытаться включать газ и перекрыть в своих домах и квартирах систему снабжения.

Ситуация на временно оккупированных территориях Украины

29 ноября стало известно, что российские захватчики пытаются изменить демографический состав население на временно оккупированных территориях Украины. Враг массово свозит туда мигрантов из Центральной Азии.

Кроме того, российские оккупанты пытаются обнаружить украинское подполье на временно оккупированных территориях. Да, в Запорожской области гауляйтеры и командование российских оккупационных войск вводят скрытые меры по выявлению любых очагов сопротивления российской оккупации.

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