В Мариуполе с территории завода "Азовсталь" удалось эвакуировать военных и мирных жителей.

В Мариуполе Донецкой области ситуация катастрофическая, в городе давно нет света, воды, тепла. Он практически разрушен российскими оккупантами. Жертвами захватчиков стали более 20 тысяч мирных жителей.

УНИАН в режиме онлайн рассказывает, что происходит в Мариуполе субботу, 28 мая:

01:00 Стало известно, что 27 мая на "Азовстали" подорвался еще один российский сапер, сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Поет вместе с Кобзоном сразу. Возмездие неотвратимо. Давайте поблагодарим героический Гарнизон Мариуполя. Мы все в безвозмездном долгу перед ними. Героям Слава!" – отметил он.

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