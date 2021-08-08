По словам Александра Ткаченко, Александр Ройтбурд влюбил в искусство сотни тысяч человек.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко прокомментировал смерть Александра Ройтбурда. 59-летний художник скончался в результате продолжительной болезни.

На своей странице в Facebook Александр Ткаченко отметил, что ему трудно поверить в смерть Ройтбурда.

Министр культуры назвал художника гением и удивительным человеком. По словам Ткаченко, художник влюбил в искусство сотни тысяч людей.

"Помню, как буквально недавно мы проходили по залам его музея, он вдохновенно рассказывал о выставке современного искусства, которая вот-вот начнется, планировали, а сегодня Великого художника больше нет с нами", - написал министр.

Читайте такжеКреминь назвал показ русскоязычных фильмов угрозой для нацбезопасности УкраиныАлександр Ройтбурд в последнее время болел, добавил Ткаченко. Несмотря на это художник не терял чувства юмора и силу духа. Он строил большие планы и хотел успеть сделать как можно больше. Ройтбурд мечтал не только о реставрации Одесского художественного музея, также он горел идеей создания музея современного искусства.

Министр культуры отметил, что мечту художника нужно воплотить в жизнь. "Соболезнования родным, коллегам, друзьям... для всех нас это огромная потеря. Грустно", - добавил Ткаченко.

Как сообщал УНИАН, 8 августа художник Александр Ройтбурд ушел из жизни. Депутату Одесского областного совета было 59 лет.

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Автор: Полина Кузенко