Ткаченко сообщил о выпуске Центром противодействия дезинформации книги о действиях в условиях войны или военной угрозы, примером для которой стало шведское издание.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что Украина асимметрично должна противостоять российской пропаганде.

Об этом он сказал в эфире "Украина 24".

"Прикол, скажу такими словами, российской пропаганды заключается в том, что они действуют по четким нарративам, из них 10 или 12, в том числе в отношении Украины. Это вопрос государственного переворота, который якобы произошел в 2014 году - "Украина - недогосударство". И распространяют эти нарративы даже первые лица государства ... Этим нарративам можно противостоять асимметрично, например, мы сегодня издали книгу в Центре противодействия дезинформации, как действовать в условиях войны или военной угрозы. Мы взяли пример со шведского издания ... И сразу, сегодня, российская пропаганда начала говорить о том, чего у нас в книге на самом деле нет, что украинцев готовят к войне с Россией", - сказал министр.

По его словам, "это классический пример того, как переворачивается с ног на голову вся ситуация".

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"И противостоять этому можно, только рассказывая о том, что это ложь, развенчивая фейки, развивая медиаграмотность", - отметил Ткаченко.

Министр сообщил, что книга о том, как действовать в условиях военной угрозы, доступна и в электронном варианте.

Ткаченко отметил, что Центр противодействия дезинформации и стратегических коммуникаций еженедельно сообщает о тех фейках, которые появляются в общественном пространстве.

Как сообщал УНИАН, в марте Александр Ткаченко анонсировал создание в Украине онлайн-музея российской дезинформации. В этом онлайн-музее будут выставляться все "достижения" российской пропаганды и будет создан рейтинг "фейкометов".

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Автор: Инна Андалицкая