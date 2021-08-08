В последнее время Ройтбурд страдал от серьезных проблем со здоровьем.

Известный украинский художник, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд умер в возрасте 59 лет.

О смерти Ройтбурда сообщил в Facebook сотрудник музея Кирилл Липатов, однако позже удалил пост. Как сообщает OBOZREVATEL, факт смерти художника журналистам подтвердили в музее.

Известно, что в последнее время Ройтбурд страдал от серьезных проблем со здоровьем.

Александр Ройтбурд – справка

Александр Ройтбурд родился в Одессе в 1961 году. В 1993 году выступил сооснователем ассоциации "Новое искусство" (Одесса). С 1993 года работал в ней арт-директором, с 1999 по 2001 год - президентом.

Кроме того, он работал директором галереи Марата Гельмана в Киеве. Известен своими проукраинскими взглядами. Его работы экспонируются в музеях США, Словении, Украины и России.

Автор: Дмитрий Захаров