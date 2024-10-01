Бояренко получил личный номер телефона и установил домашний адрес журналистки.

Офис генерального прокурора и Дисциплинарно-квалификационная комиссия прокуроров должны установить законность действий прокурора ОГП Артема Бояренко, который получил личный номер телефона и установил домашний адрес журналистки - координатора юридического издания "Конфликты и Законы" Оксаны Котомкиной.

Об этом Оксана Котомкина сообщила в своей колонке на сайте издания.

Она отмечает, что после выхода расследования о возможных нарушениях при декларировании продажи прокурором Бояренко своего автомобиля собственному отцу она получила ряд писем от фигуранта расследования с требованиями опубликовать так называемое опровержение материала. Однако, как отмечает автор расследования Оксана Котомкина, прокурор настаивал на опровержении деталей, которые не содержали важной информации. Зато не дал объяснений по сути сделки о продаже автомобиля собственному отцу, который и так имел право на пользование им.

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При этом в письмах к Оксане Котомикной прокурор Бояренко указал ее личные данные - в частности, домашний адрес и номер телефона, которых, как подчеркнула Котомкина, не было в открытом доступе.

"Получив письмо "Укрпочтой" на домашний адрес, задалась вопросом: чего дальше ждать? Воронка под подъездом или звонка в дверь? Что таким давлением на журналиста прокурор хочет доказать? Что нельзя трактовать непонятные вариации в декларациях? Что он считает, что изучение декларации - это вмешательство в личную жизнь? Что журналист должен бояться делать оценочное суждение и вообще бояться прокуроров и чиновников? Захотелось написать два заявления в полицию. Первое - о препятствовании журналистской деятельности, второе - о запугивании", - отметила журналистка.

По ее словам, объясняя, каким образом Артем Бояренко получил ее номер телефона, тот заявил, что нашел его на российском ресурсе LiveJournal. Такое объяснение, по мнению Котомкиной, является откровенно сомнительным, поскольку сообщение с ресурса, который к тому же заблокирован в Украине, датировано 2010 годом.

"Вызывает огромное удивление, что прокурор ОГП ссылается на данные российского информационного ресурса, подконтрольного органам государства, ведущего против Украины агрессивную войну. Кроме того, упомянутая публикация сделана в 2010 году, то есть 14 лет назад, и вполне очевидно, что я могла изменить номер за этот период. Зато господин Бояренко уверен, что номер именно мой. И это свидетельствует о том, что источники его уверенности вовсе не российский интернет-ресурс, доверие к которому он демонстрирует", - уверена координатор юридического издания.

Она заявила о намерении обратиться в Офис генпрокурора и квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с просьбой установить, каким образом прокурор Артем Бояренко получил ее личный номер телефона и домашний адрес, которых не было в свободном доступе.

"Я хочу, чтобы на вопрос, как и где прокурор Бояренко нашел мой номер, дали ответ Офис Генерального прокурора и Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров, которые должны установить, почему в рабочее время украинский прокурор исследует контент российских ресурсов и ссылается на них как на достоверный источник информации и где на самом деле он получает личные данные журналистов. Соответствующие заявления будут направлены в ближайшее время", - подытожила Оксана Котомкина.