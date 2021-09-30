Украина уже давно должна была решиться на такой шаг, убежден депутат.

Депутат Одесского горсовета от партии "Евросолидарность" Андрей Вагапов предлагает ввести в Украине так называемые "серые" паспорта (паспорта неграждан).

Об этом он заявил в эфире местного телеканала.

"Иногда следует принимать непопулярные решения, которые бы принесли пользу и результат", – отметил Вагапов.

На замечание ведущей, что, мол, "половину Бессарабии", которая якобы поддерживает Россию, надо вывезти в РФ, депутат ответил: "Вывозить не надо, надо просто ввести паспорт негражданина Украины".

Вагапов ссылается на опыт стран Прибалтики, в которых гражданам из постсоветских стран выдают "серые паспорта" с определенными ограничениями в правах. Например, такие люди не могут голосовать на выборах.

"Мы уже давно должны были сделать соответствующий шаг на самом деле", – заметил Вагапов.

Серый паспорт: опыт Эстонии

Лица с неопределенным гражданством в Эстонии или лица с серыми паспортами – тип лиц без гражданства в Эстонии, которые не имеют эстонского гражданства и вместе с тем какого-то другого, обычно гражданства Российской Федерации как правопреемницы Советского Союза.

Статус таких людей регулируется "Законом об иностранцах". Большинство лиц с неопределенным гражданством являются бывшими гражданами СССР, которые на момент восстановления независимости страны проживали на территории Эстонии, но не получили эстонского гражданства.

По состоянию на начало 2020 года в Эстонии проживало 71051 человек с неопределенным гражданством, хотя их количество постоянно меняется. Количество лиц без гражданства в Эстонии уменьшается из-за приобретения эстонского гражданства, или из-за приобретения гражданства другой страны, а также вследствие естественной смертности.

Ранее депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая зарегистрировала законопроект об уголовной ответственности за надругательство над государственным языком.

Тогда нардеп отметила случаи публичного надругательства с государственного языка и со стороны граждан Украины, "что является еще более опасным явлением, учитывая возможность для таких граждан занимать государственные должности или должности в органах местного самоуправления и распространять свое негативное влияние".

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Автор: Яна Ставская