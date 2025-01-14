Военнообязанные, которые сейчас признаны ограниченно годными, должны пройти повторно ВЛК.

Украинцы, которые имеют статус "ограниченно годный", должны пройти повторную военно-врачебную комиссию до 5 февраля или им грозит штраф.

Пресс-секретарь Черкасского областного ТЦК Алина Кривошея в комментарии для издания "Про все" отмечает, что таким лицам выдают повестки для прохождения ВВК. Также военнообязанные могут самостоятельно обратиться в ТЦК без повестки.

Она рассказала, что, когда ТЦК встречает человека со статусом "ограниченно годный", то ему могут выписать повестку или рекомендуют обратиться в ТЦК, чтобы получить направление на ВВК.

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По словам Кривошеи, уже с 6 февраля тем, кто не прошел комиссию вовремя, начнут начислять штрафы.

"Размер штрафа одинаков для всех и составляет от 17 до 25,5 тысяч гривен. Однако, если причина пропуска является уважительной, начальник ТЦК может принять решение не накладывать штраф", - пояснила пресс-секретарь.

Кто должен пройти ВВК повторно - подробности

До 4 февраля 2025 года военнослужащие со статусом "ограниченно годный" должны пройти повторную ВВК, ведь в Украине этот статус был фактически отменен.

Теперь существует заключение "годен к военной службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны".

После повторной ВВК человек может быть признан как годным к военной службе, так и годным к службе в частях обеспечения и ТЦК.

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