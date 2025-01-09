Представитель Полтавского областного ТЦК и СП напомнил, что некоторым категориям украинцев нужно повторно пройти ВВК до 4 февраля.

Военнообязанные, которые имели статус "ограниченно годные", должны до 4 февраля повторно пройти военно-врачебную комиссию. В противном случае им грозит штраф.

Об этом сообщил представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в интервью "Суспільному".

Он напомнил, что 4 мая 2024 года вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту". В связи с этим статус "ограниченно годный" был фактически отменен.

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"Также были внесены изменения в приказ министра обороны номер 402, который определяет порядок прохождения военно-врачебной экспертизы, военно-врачебной комиссии. Фактически, из правового поля было исключено такое понятие, как "ограниченно годный к военной службе". Лица, получившие статус "ограниченно годный", в течение девяти месяцев со дня вступления в силу закона должны повторно пройти военно-врачебную комиссию", - сказал Истомин.

Отмечается, что военно-врачебные комиссии больше не выносят постановление "ограниченно годный". Теперь существует заключение "годен к военной службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны".

"Нужно понимать, что этот вывод - он не является заменой заключения "ограниченно годен". В расписании болезней также произошли некоторые изменения. Соответственно, человек, который получил ранее, до вступления в силу этого закона, заключение "ограниченно годен", подлежит повторному осмотру. Он может быть признан как годным к военной службе, так и годным к службе в частях обеспечения и ТЦК", - подчеркнул он.

Представитель Полтавского областного ТЦК и СП заявил, что эти изменения касаются гражданских военнообязанных, а также призывников и военнослужащих. Им нужно повторно пройти ВВК, после чего будет определена их степень пригодности.

Истомин добавил, что если люди, которые должны повторно пройти военно-врачебную комиссию до 4 февраля, не сделают это, они нарушат статью 201-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За это предусмотрен штраф в размере от 17 до 25,5 тысячи гривень.

Также представитель Полтавского областного ТЦК и СП напомнил, что после вступления в силу нового закона человек может быть:

"годен к военной службе";

"годен к военной службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны";

"временно непригоден";

"непригоден к военной службе".

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