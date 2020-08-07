Украина передала России список на освобождение 22 незаконно заключенных крымских татар
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявляет, что российской стороне передан список на освобождение крымских татар, которых незаконно арестовали на временно оккупированном полуострове.
Как сообщает пресс-служба ОПУ, об этом Ермак сказал во время рабочей поездки президента Владимира Зеленского на Донбасс.
Читайте такжеГлавные новости за 7 августа: антирекорд новых случаев коронавируса и перемирие на Донбассе
По словам Ермака, Зеленский в последнем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным инициировал обсуждение освобождения 22 крымских татар, которых незаконно удерживают в оккупированном Крыму.
«Также этот список уже передан российской стороне. И мы ожидаем, что этот вопрос тоже будет решен», - отметил Ермак.
Кроме того, руководитель ОПУ напомнил, что Зеленский обратился с просьбой освободить крымского татарина Руслана Сулейманова, которого незаконно удерживают в Крыму и трехлетнего сына которого 26 июля нашли мертвым в сточной яме.
Как сообщал УНИАН, последний телефонный разговор президентов Украины и РФ состоялся 26 июля. Во время разговора обсуждалось выполнение договоренностей, достигнутых во время «нормандского саммита» 9 декабря 2019 года в Париже.
О подготовке к обмену удерживаемых лиц с российскими наемниками глава Офиса президента сообщил еще вчера во время поездки на Донбасс. Кроме того, с сепаратистами согласовали еще три участка разведения войск.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram