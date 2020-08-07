Украина передала России список на освобождение 22 незаконно заключенных крымских татар

Зеленский в последнем разговоре с Путиным инициировал обсуждение освобождения 22 крымских татар, напомнили в Офисе президента.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявляет, что российской стороне передан список на освобождение крымских татар, которых незаконно арестовали на временно оккупированном полуострове.

Как сообщает пресс-служба ОПУ, об этом Ермак сказал во время рабочей поездки президента Владимира Зеленского на Донбасс.

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По словам Ермака, Зеленский в последнем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным инициировал обсуждение освобождения 22 крымских татар, которых незаконно удерживают в оккупированном Крыму.

«Также этот список уже передан российской стороне. И мы ожидаем, что этот вопрос тоже будет решен», - отметил Ермак.

Кроме того, руководитель ОПУ напомнил, что Зеленский обратился с просьбой освободить крымского татарина Руслана Сулейманова, которого незаконно удерживают в Крыму и трехлетнего сына которого 26 июля нашли мертвым в сточной яме.

Как сообщал УНИАН, последний телефонный разговор президентов Украины и РФ состоялся 26 июля. Во время разговора обсуждалось выполнение договоренностей, достигнутых во время «нормандского саммита» 9 декабря 2019 года в Париже.

О подготовке к обмену удерживаемых лиц с российскими наемниками глава Офиса президента сообщил еще вчера во время поездки на Донбасс. Кроме того, с сепаратистами согласовали еще три участка разведения войск.

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