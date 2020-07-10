У Зеленского анонсировали новый обмен пленными

Также в Офисе президента сообщили, что до сих пор остается открытым вопрос относительно точек разведения.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в ближайшее время состоится новый обмен пленными.

Об этом он сообщил в пятницу, 10 июля, на встрече с журналистами, передает НВ.

"Мы договорились о продолжении обмена, я считаю, что результатом станет очередной обмен, который произойдет в ближайшее время", - сказал Ермак.

По его словам, до сих пор остается открытым вопрос относительно точек разведения. Много вопросов уже согласовано, но окончательного решения нет.

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"Очень близки к тому, чтобы согласовать план разминирования, действительно очень много времени потрачено на это, но сегодня мы очень близки к результату. Начали работать уже в политической подгруппе были представлены законы: закон об особенностях местного самоуправления, в котором мы говорили, что планируем имплементировать формулу Штайнмайера. И действительно, если формула представительства, присутствия и участия представителей территорий, которые предложила Украине, будет работать, - это будет мощным шагом для того, чтобы эти законодательные акты, предопределенные пакетом Минских договоренностей, начали рассматриваться для того, чтобы потом уже быть представлены в Верховной Раде на обсуждение в Комитете, на обсуждение в обществе и т.д., - добавил Ермак.

Как сообщал УНИАН, в начале июня руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак объяснил, почему процесс следующего взаимного освобождения удерживаемых лиц пока заторможен.

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