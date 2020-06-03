Ермак объяснил, почему процесс обмена удерживаемых лиц затормозился

Руководитель ОПУ подчеркнул, что движение к следующему взаимному освобождению, к сожалению, пока заторможен.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак объяснил, почему процесс следующего взаимного освобождения удерживаемых лиц пока заторможен.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, об этом Ермак заявил во время встречи украинской делегации с немецкими коллегами в Берлине 2 июня.

По его словам, процесс обмена удерживаемых лиц затормозился из-за эпидемии COVID-19 и недопуска представителей Международного комитета Красного Креста к удерживаемых лиц на оккупированных территориях.

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Во время встречи стороны согласились, что со времени проведения декабрьского саммита «нормандской четверки» достигнуто ощутимого прогресса во взаимном освобождении удерживаемых лиц. «Однако движение к следующему взаимному освобождению, к сожалению, пока заторможено. И нам мешает не только коронавирусная эпидемия, но и конкретное невыполнение другой стороной договоренности «нормандского саммита» в Париже о допуске представителей МККК к местам содержания заложников на временно оккупированных территориях», - отметил Ермак.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в два этапа произошло взаимное освобождение удерживаемых лиц на территории Донецкой и Луганской областей. Было освобождено 20 украинских граждан. Среди уволенных преимущественно гражданские лица, а также двое военных и один сотрудник правоохранительных органов.

17 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующим шагом в процессе обмена станет освобождение незаконно заключенных украинцев, которых удерживают на территории временно оккупированного Крыма и РФ.

22 апреля Зеленский выразил готовность в рамках обмена за одного украинского военного отдавать хоть 100 «беркутовцев».

23 апреля специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ посол Хайди Грау заявила, что следующий обмен на Донбассе планируется осуществить в формате «всех установленных на всех установленных».

28 мая стало известно, что на следующем заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе, которое должно состояться в июне, будут сформированы списки на взаимное освобождение удерживаемых лиц.

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