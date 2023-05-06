Пилоты доставляли бойцам лекарства, продукты, воду, забирали тела и раненых. Во время спецопераций, по словам Зеленского, погибло много украинских пилотов.

В рамках обмена пленными 6 мая 2023 года вызволили, в частности, участника уже легендарной "вертолетной" миссии ГУР МО по эвакуации раненых из "Азовстали".

Эвакуационный вертолет, в котором он находился, был сбит, но воин сумел выжить. Тяжело раненному, ему угрожали так называемым "судом". Теперь военнослужащий пройдет курс лечения и реабилитации, уточнил в Telegram Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Кроме того, из неволи вернулась молодая пара, которая обручилась на "Азовстали", а также медик, который уже был в плену рашистов после Широкинской операции (2015 года). "Тогда он пробыл в плену более двух лет, а после освобождения снова пошел служить. Повторно попал в плен, защищая Мариуполь и "Азовсталь" от захватчиков", - поясняют специалисты.

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Дышит воздухом воли также ветеран Афганской войны, 56-летний главный сержант, который получил ранения на Майдане, прошел АТО, ООС и отражал полномасштабную агрессию рашистского врага.

Отмечается, что многие из освобожденных 6 мая 2023 года военнослужащих имеют ранения и серьезные проблемы со здоровьем.

За защиту собственной земли враг пытался провести над частью защитников судилища. В нарушение всех требований Международного гуманитарного права украинским военным грозили длительные сроки заключения.

Дома им окажут всю необходимую помощь, они пройдут реабилитацию и получат все социальные выплаты и соответствующее денежное обеспечение.

Обмен пленными 6 мая 2023 - подробности

В субботу, 6 мая, Украина вернула из плена еще наших 45 защитников. Это 42 защитника и трое защитниц "Азовстали". Все они - нацгвардейцы. Уточняется, что речь идет о 35 рядовых, сержантах и 10 офицерах.

Вертолетные миссии ГУР в окруженный врагом Мариуполь - главное

20 мая в интервью украинским СМИ Зеленский впервые рассказал о помощи защитникам Мариуполя. Пилоты доставляли бойцам лекарства, продукты, воду, забирали тела и раненых. Во время спецопераций, по его словам, погибло много украинских пилотов.

Экипажи украинских вертолетов Ми-8, совершая полеты по два и один раз по четыре, преодолевали плотную оборону российской ПВО и вражескую авиацию, сосредоточенную в Мариуполе и его окрестностях. Из 16 задействованных вертолетов два были уничтожены, замечал, в свою очередь, глава ГУР Кирилл Буданов.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов отметил, что ВСУ неоднократно доставляли в Мариуполь боеприпасы, связь и медикаменты. Но эти поставки, по его словам, "были возможны до распространения информации о помощи. В результате противник принял меры по усилению системы ПВО, что усложнило нам проведение таких действий и привело к потерям личного состава и вертолетов, которые эвакуировали раненых".

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