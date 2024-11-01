О путешествиях и экстремальном отдыхе: 1+1 media запускает новый телеканал Світ+

1+1 media продолжает развивать потенциал нишевых телеканалов и запускает новый линейный познавательный тревел-телеканал Світ+, который будет транслировать программы о путешествиях и экстремальном отдыхе, а также реалити-шоу и документалистику. Телеканал начнет вещание 1 ноября 2024 года и будет доступен в сети Т2, на ведущих украинских ОТТ-платформах, кабельных сетях и DTH-платформе VIASAT.

"Світ+ - это телеканал, который создает пространство для эмоциональной перезарядки. Наша цель - дать зрителям возможность вырваться из рутины и окунуться в мир, где доминирует дух исследований, открытий и драйва. Это особенно важно сейчас, когда каждый украинец нуждается не только в информационной поддержке, но и в возможности восстановить внутренний ресурс",- отметила генеральный продюсер телеканала Иванна Найда.

Ключевой целевой аудиторией телеканала Світ+ являются женщины и мужчины в возрасте 18-34+. Слоган телеканала - "Наполняйся драйвом", чтобы зрители могли зарядиться сильными эмоциями через драйв, энергию, адреналин и жажду жизни.

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Світ+ подготовил интересную контентную линейку, которая частично будет состоять из любимых и уже легендарных проектов. В частности, канал будет транслировать все выпуски тревел-шоу "Мир наизнанку", которое станет одной из флагманских программ. В будущем Світ+ будет наполняться документалистикой и закупочными продуктами о путешествиях.

Напомним, что в состав 1+1 media входят собственные и партнерские телеканалы, среди которых: 1+1 Украина, 1+1 Марафон, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, УНИАН, Бигуди, Comedy Central, KVARTAL TV, KVARTAL TV International, 1+1 International.

"К слову, нишевые телеканалы ПЛЮСПЛЮС и Бигуди входят в ТОП-10 самых популярных каналов страны по смотрению. Соответственно, мы стремимся усилить это направление и сформировать еще более качественное предложение для зрителей", - подытожила Иванна Найда.

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