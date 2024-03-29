Речь идет о пяти первоочередных задачах.

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил пять задач для нового секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Литвиненко. Об этом глава государства сказал во время заседания обновленного состава СНБО.

"Мы сейчас начинаем обновленную работу Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказал Зеленский.

Президент поблагодарил бывшего председателя СНБО Алексея Данилова за годы мощной и профессиональной работы.

"Алексей Мячеславович продолжает свою работу на другом направлении, на направлении дипломатическом", - сказал Зеленский.

Также глава государства представил нового председателя СНБО генерала Александра Литвиненко.

"Человека, которого в Совете национальной безопасности и обороны знают хорошо. Александр Валерьевич работал в СНБО. Сейчас этот опыт может совместить с опытом работы на должности руководителя Службы внешней разведки Украины", - отметил Зеленский.

Как подчеркнул президент, фактически в такой связи СНБО и СВР стоит рассматривать то, как и над чем должен дальше работать Совет нацбезопасности и его аппарат.

"Первое - больше прогнозируемости, именно этой функции. СНБО имеет все возможности, чтобы объединить аналитический потенциал украинских разведок и других органов, функционирующих в сфере национальной безопасности", - сказал Зеленский.

В этой связи президент подчеркнул, что необходимо усиление возможности Украины прогнозировать и влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность государства.

"Второе - продолжение выполнения всех текущих задач системы СНБО. И особенно внимательно - по санкционной политике нашего государства", - отметил Зеленский.

По его словам, санкции стали важным и мощным инструментом, который реально защищает украинскую национальную безопасность. По убеждению президента, санкционный инструмент должен в дальнейшем работать максимально точно и вовремя.

"Третье - доктринальная работа. Это такая новая работа. Мы начали разработку украинской доктрины, которая станет основой для новой политики и стратегических решений Украины. Четкость национальных ориентиров и системность в их реализации - это то, что нужно и сейчас, и после войны", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что СНБО в координации с органами власти и другими общественными структурами реализует эту цель.

"Четвертое - кибербезопасность и информация. СНБО имеет потенциал делать больше для защиты от вражеских (дестабилизирующих) операций и координации всех государственных институтов в этой сфере", - сказал Зеленский.

К тому же, для киберзащиты Украины принципиально важна работа с международными постоянными международными стратегическими партнерами, которые обладают необходимым потенциалом. Президент ожидает соответствующего лидерства. Он сказал, что стоит и в дальнейшем развивать способности украинского ударного киберпотенциала.

"И пятое касается работы Ставки, проектов решений, контроля за выполнением решений - все это, конечно, должно быть продолжено. Очевидный приоритет - это оборона нашего государства и защита нашего общества", - подчеркнул Зеленский.

В свою очередь, новый глава СНБО Литвиненко пообещал, что сделает все для того, чтобы быть полезным.

"Совет национальной безопасности и обороны - это инструмент, который приобретает чрезвычайную важность в современных условиях нашей борьбы за существование против российского агрессора", - сказал Литвиненко.

Изменения в руководстве СНБО

26 марта президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО. Также он уволил Александра Литвиненко с должности главы Службы внешней разведки Украины, а на его место назначил Олега Иващенко.

Самого Литвиненко глава государства назначил на должность секретаря СНБО. Генерал-майор Литвиненко в 2013 году окончил Королевский колледж оборонных наук (RCDS), Великобритания; в 2009 году - Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко по специальности "правоведение"; в 1994 году - Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСК РФ по специальности "прикладная математика".

В 2014-2019 годах Литвиненко занимал должность заместителя секретаря СНБО, с 2019 по 2021 год был директором Национального института стратегических исследований, а с 23 июля 2021 года - руководителем Службы внешней разведки Украины.

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