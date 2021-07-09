Съемки рекламы проходили ночью.

Новый ролик для Adidas сняли в Доме торговли на Львовской площади в Киеве.

Об этом сообщается на странице украинской студии FAMILY PRODUCTION в Facebook.

Режиссером ролика стал Даниэль Саннвальд - немецкий фотограф, известный сотрудничеством с Nike, Adidas, Foot Locker, Hugo Boss, Camper и Stella McCartney.

"Посмотрите на эти футуристические кадры. А теперь скажите нам честно, верите ли, что наш новый ролик для Adidas почти полностью снят в Доме торговли на Львовской площади?"- говорится в сообщении.

Читайте такжеДвойняшки из Луцка набрали максимум баллов на ВНО (видео)Отмечается, что съемки проходили ночью.

"Мы превратили локацию в станцию метро, а затем в азиатский город.

Но самый сложный челлендж - найти столько старых телевизоров и подсоединить каждый в отдельности", - отметили в студии.

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Автор: Людмила Жерновская