В Украине хотят установить новый праздник - День благодарения Богу. Соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

Проект представлен большой группой из пятнадцати народных депутатов, среди которых председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, его первый заместитель Александр Корниенко, а также глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Текст проекта пока отсутствует, поэтому неизвестно, когда хотят установить новый праздник, а также, будет ли этот день выходным для украинцев.

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Праздники в Украине: последние новости

Как известно, с сентября этого года Православная Церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, который предусматривает празднование Рождества 25 декабря, а не 7 января. Кроме того, День памяти святителя Николая Чудотворца отмечают 6 декабря, а не 19, как было раньше.

По правилам, установленным на время военного положения, в Украине 25 декабря и 1 января являются обычными рабочими днями, а не выходными.

Ранее Верховной Раде предлагали установить в Украине 22 октября "День благодарения", чтобы "формировать в украинском обществе и закреплять на общенациональном уровне благодарность". Этот день хотели сделать выходным.

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