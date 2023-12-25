Рассказываем, когда Рождество Христово отмечают люди в разных уголках мира.

По новому календарю, на который перешла ПЦУ с 1 сентября 2023 года, Рождество Христово необходимо отмечать сегодня, 25 декабря. Однако эта традиция коснулась далеко не всех украинцев - многие предпочитают встречать праздник 7 января. УНИАН выяснил, кто в мире отмечает Рождество 25 декабря, кроме Украины.

Кто празднует Рождество 25 декабря - список

По новоюлианскому или григорианскому календарю Рождество Христово встречают в тех странах, где живут преимущественно католики, протестанты, православные и представители других христианских конфессий, считающие, что именно 25 декабря родился спаситель человечества.

Одни страны устанавливают в эту дату государственный выходной, другие - нет, предпочитая трактовать праздник, как семейное тихое торжество.

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Рождество 25 декабря отмечают в 46 странах, причем, некоторые (как Беларусь, Эритрея и Молдова) встречают праздник в обе даты, празднуя Рождество 7 января и 25 декабря. Интересно, что и выходные дни распределяются по-разному:

Выходной только 25 декабря - Австрия, Аргентина, Бельгия, Боливия, Бразилия, Греция, Иордания, Ирландия, Испания, Куба, Ливан, Мексика, Мьянма, Португалия, Южная Корея, Франция, Хорватия, Эритрея, Молдова, Беларусь.

- Австрия, Аргентина, Бельгия, Боливия, Бразилия, Греция, Иордания, Ирландия, Испания, Куба, Ливан, Мексика, Мьянма, Португалия, Южная Корея, Франция, Хорватия, Эритрея, Молдова, Беларусь. Выходной 24 и 25 декабря - Венесуэла, Люксембург.

- Венесуэла, Люксембург. Выходной 25 и 26 декабря - Австралия, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Канада, Гайана, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, США, Суринам, Швеция

- Австралия, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Канада, Гайана, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, США, Суринам, Швеция Выходные 24, 25, 26 декабря - Болгария, Исландия, Латвия, Литва, Словакия, Финляндия, Чехия, Эстония.

Таким образом получается, что эти страны, использующие григорианский или новоюлианский календарь, и отмечающие Рождество 25 декабря, становятся абсолютным большинством по сравнению с теми, кто считает, что Иисус родился в январе.

Кто празднует Рождество 7 числа

Перечень того, какие страны празднуют Рождество по юлианскому календарю, довольно мал. К ним относятся:

Грузия

Египет

Россия

Казахстан

Киргизия

Северная Македония

Сербия

Эфиопия

Эритрея

Беларусь

Молдова

Черногория.

Причем, жители первых восьми стран из списка могут получить только 1 выходной (7 января), жители Молдовы отдыхают два дня - 7 и 8 января, а жителям Черногории повезло больше всех - у них целых 3 выходных - 6, 7 и 8 января.

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