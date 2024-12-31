Василий Малюк рассказал о достижениях спецслужбы в уходящем году.

Глава Службы безопасности Украины генерал-лейтенант Василий Малюк поздравил украинцев с наступающим Новым годом. В своем ТГ-канале он также рассказал о достижениях спецслужбы в 2024 году.

По словам Малюка, СБУ на поле боя спецназовцы ЦСО "А" СБУ "результативно уничтожают противника и его технику".

"Особенно искусно работают с дальнобойными дронами. За этот год поразили десятки военных объектов в тылу РФ: аэродромов, арсеналов оружия и нефтебаз. И этим заставили российскую армию держать свои резервы подальше от линии фронта", - подчеркнул Малюк.

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Он также напомнил о результативной работе военной контрразведки, которая "успешно применяет новые модификации морских дронов "Sea baby", в том числе и в бою с самолетами и вертолетами":

"Контрразведка противодействует российской агентуре внутри страны и разоблачает предателей, корректировщиков и коллаборационистов. Следователи СБУ собирают качественную доказательную базу, чтобы каждый негодяй получил заслуженное наказание. А наши киберспециалисты держат информационный фронт".

Глава СБУ призвал украинцев "бороться, держать строй и побеждать".

"Именно поэтому Силы обороны продолжают борьбу, показывая, что Украина является форпостом безопасности для всего мира. ... Бок о бок с побратимами мы прошли уже более тысячи дней Великой войны. И каждый вызов сделал нас только сильнее, давая толчок для новых военных решений. Но одолеть современную орду нам помогут не только технологии, но и украинский характер", - подчеркнул Малюк.

Успехи Сил обороны Украины

Как сообщал УНИАН, военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, чем отличились спецслужбы Украины в 2024 году. По его словам, противник потерял ценную технику и генералов, виновных в военных преступлениях.

Напомним, 31 декабря впервые в мире была уничтожена воздушная цель с помощью морского дрона Magura V5 - российский вертолет Ми-8 уничтожили военные Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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