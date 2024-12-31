Противник потерял ценную технику и генералов, виновных в военных преступлениях.

В уходящем году спецслужбы Украины провели ряд удачных мероприятий против российских оккупантов. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко проанализировал успешные спецоперации и рассказал о самых уникальных.

Он отмечает, среди них - уничтожение российских самолетов А-50У, Ил-22 и Ту-22М3.

"Сама операция, кроме сложности ее реализации и важности для поля боя, стала первой в истории войн и конфликтов по уничтожению самолета дальнего радиолокационного обнаружения, что уже делает ее уникальной. В зоне риска", - отмечает обозреватель.

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Кроме того, в текущем году Украина вышла "на относительный паритет" по количеству результативных ударов вглубь территории России и очевидно опередила оккупантов по уровню эффективности ударов. Из энергетической инфраструктуры, Силы обороны уничтожали военные объекты РФ. В частности, в этом году запомнились удары по российским НПЗ и нефтебазам, но наиболее уникальной в этой связи Коваленко считает операцию ГУР МО по нанесению удара по радиолокационной станции в Орске Оренбургской области:

"Цель находилась в 1 800 километрах от границы с Украиной, что на тот момент было абсолютным рекордом по дальности".

Он также напомнил об атаке дронами на аэродром "Ахтубинск" в Астраханской области - почти в 600 километрах от зоны боевых действий, где дислоцировались редкие истребители Су-57.

Кроме того, в Черном море проведено множество операций, среди которых - потопление ракетного катера "Ивановец", атака на БДК "Цезарь Куников" и БДК "Ямал", спецоперации на "башнях Бойко". Коваленко считает, что среди "морских спецопераций" по-настоящему уникальным является ноябрьский удар по Каспийской флотилии РФ.

"Уникальность ее в том, что украинские спецслужбы дотянулись до далекого Каспийска и, прорвав эшелонированную оборону России, которая постепенно превращается в повод для шуток, нанесли удар по пришвартованным в порту военным кораблям", - подчеркнул аналитик.

Он также отметил ликвидацию военных преступников. В частности, 16 декабря СБУ сообщила о подозрении российскому генерал-лейтенанту Игорю Кириллову, который несет ответственность за массовое применение запрещенного химического оружия против Сил обороны на востоке и юге Украины.

"Совпадение это или действительно системная работа за персонажами, за которыми тянется кровавый шлейф преступлений, - сложно сказать, но этот взрыв стал самым громким из всего того, что происходило в течение 2024 года... Накануне, 12 декабря, в Москве был ликвидирован Михаил Шатский - заместитель руководителя конструкторского бюро "Марс" и начальник отдела программного обеспечения, ответственный за разработку ракет класса "воздух - земля" Х-59/69", - обращает внимание Коваленко.

Он заявляет: устранение лиц, причастных к убийствам и геноциду украинцев, становится системной работой украинских спецслужб, которые не рассчитывают на привлечение к ответственности виновных через международные суды.

Последние победы украинских спецслужб

Напомним, 31 декабря впервые в мире была уничтожена воздушная цель с помощью морского дрона Magura V5 - российский вертолет Ми-8 уничтожили военные Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В частности, во время боя в Черном море в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма в результате применения ракет Р-73 "SeeDragon" был уничтожен российский вертолет Ми-8. Аналогичный вражеский вертолет получил огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования.

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