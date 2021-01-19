В Полтавской области суд вынес приговоры активным участникам протестов в пгт Новые Санжары во время прибытия в санаторий эвакуированных из Китая граждан.
Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Полтавщины.
«Пятеро из 13 фигурантов, от действий которых пострадали работники полиции, были приговорены к 5 годам лишения свободы с освобождением от отбывания реального наказания с испытанием на год. При принятии решения суд учел возможность исправления осужденных без отбывания наказания», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что 4 участников беспорядков, которых суд признал виновными в блокировании транспортных средств, и 2 лиц, причастных к хулиганским действиям, обязали уплатить штрафы.
Кроме того, суд удовлетворил ходатайство процессуального руководства и органов предварительного расследования об освобождении от уголовной ответственности двух фигурантов, которые впервые совершили уголовное преступление и перестали быть общественно опасными.
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События в новых Санжарах: что надо знать
20 февраля 2020 года в Новых Санжарах Полтавской области местные жители протестовали против прибытия в медицинский центр МВД, расположенного в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев.
Протестующие перекрывали дорогу, бросали камни в автобусы с эвакуированными гражданами. Во время противостояний 9 правоохранителей и один гражданский человек получили ранения. 13 участников беспорядков получили подозрения в совершении преступлений, связанных с групповым нарушением общественного порядка.
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