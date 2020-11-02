Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

В Житомирской области будут судить 58-летнего жителя Попельнянского района, обвиняемого в совершении убийства в мае семерых киевлян и покушении на убийство их товарища.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, обвинительный акт направлен в суд 31 октября.

Отмечается, досудебное расследование продолжалось в течение 5 месяцев, в ходе которого было проведено более сотни судебных экспертиз.

«По их результатам, в том числе, установлено, что в крови обвиняемого алкоголя не обнаружено, а также его способность осознавать значение своих действий и управлять ими в момент совершения уголовных деяний», - говорится в сообщении.

Кроме того, по результатам проведенных судебно-медицинских экспертиз причинами смерти всех семи погибших мужчин являются тяжкие телесные повреждения, полученные в результате стрельбы из охотничьего ружья.

Сейчас мужчина обвиняется в совершении уголовного деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 15 (покушение на уголовное преступление), ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

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Жестокое убийство на Житомирщине: подробности стрельбы

22 мая на берегу пруда недалеко от села Новоселица Попельнянского района Житомирской области в результате конфликта между арендатором водоема и его гостями семь человек получили огнестрельные ранения из охотничьего ружья. Одному удалось скрыться с места происшествия и сообщить о ней в полицию.

Потерпевшие – добровольцы, участники антитеррористической операции, жители г. Киева в возрасте от 29 до 50 лет, трое из них были действующими нацгвардійцями.

Подозреваемого в убийстве задержали. По его словам, причиной убийства стал спор и угрозы в его сторону, он стрелял в целях самозащиты.

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Автор: Светлана Макринская