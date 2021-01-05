Дети родились сегодня ночью, роды были преждевременными.

В Ужгородском городском роддоме 20 – летняя женщина родила четверню-трех мальчиков и девочку.

Об этом в Facebook сообщил городской голова Ужгорода Богдан Андреев.

"Четверня - трое мальчиков и девочка – родилась сегодня ночью в Ужгородском городском роддоме. Об этом сообщил мне главный врач учреждения Олег Онопко. Роды были преждевременными, на 30-й неделе беременности. Детки родились весом 1260 граммов, 1300 граммов, 1300 граммов и 1460 граммов, с помощью кесарева сечения, малыши – в палате интенсивной терапии под наблюдением врачей. Жизни мамы и деток ничего не угрожает», - рассказал он.

Мэр отметил, что роженица – из села Калины Тячевского района, это ее первые роды.

Как сообщил УНИАН лечащий врач роженицы Руслан Федько, беременность была с осложнениями. С 23-й недели беременности женщина находилась в Ужгородском роддоме, до этого наблюдалась у участкового врача.

По словам Федько, роженица рожала с помощью кесарева сечения в целом плодном пузыре.

Читайте такжеВ Черкассах зараженная коронавирусом женщина родила под закрытой на замок дверью больницы (видео)"Уникальность этой операции в том, что третий плод в целом оплодневом пузыре был развернут из поперечного положения в ягодичное предлежание, а следовательно тоже рожден в целом плодном пузыре», - рассказал врач.

Он добавил, что такую методику применяют с целью максимального обеспечения безопасности головного мозга недоношенного ребенка от любых механических потрясений, что может приводить к осложнениям течения неонатального периода.

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Автор: Наталия Петервари