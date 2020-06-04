Главные новости Украины за 4 июня: будущее рассмотрение программы МВФ и нападение на копов под Харьковом
Международный валютный фонд определился с датой рассмотрения вопроса об утверждении новой программы для Украины. А на Харьковщине группа вооруженных людей угрожала полицейским.
Предстоящее рассмотрение программы МВФ для Украины
Международный валютный фонд на заседании совета директоров 9 июня намерен рассмотреть вопрос об утверждении новой программы финансирования stand-by для Украины.
Нападение на полицейское авто на Харьковщине
В Харьковской области молодчики с оружием и топорами набросились на полицейских и разбили их автомобиль. Группа дебоширов была задержана.
Ситуация на Донбассе
В течение 3 июня вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня. По данным разведки, украинские военные ранили по меньшей мере одного оккупанта.
Встреча Зеленского с бизнесменами
Президент Владимир Зеленский провел встречу с бизнесменами Хмельницкой области, во время которой лично позвонил главе "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру после того, как ему сообщили о сложностях с реструктуризацией собственных кредитов.
Главные новости Украины: что важно знать 4 июня 2020
- На Днепропетровщине по вине младшего сержанта исчезли радиостанции на полмиллиона гривень
- Порошенко задекларировал за прошлый год почти 773 миллиона гривень доходов
- Украинские военные запустили патриотический флешмоб (видео)
- К беспорядкам на "7-м километре" в Одессе причастны сотрудники охранной фирмы - полиция
- Зеленский посетил кафе в Хмельницком - в сети гадают, не нарушило ли заведение карантинные ограничения (фото)
- Заплатить штраф за нарушение правил дорожного движения можно через мессенджеры
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram