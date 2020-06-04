Главные новости Украины за 4 июня: будущее рассмотрение программы МВФ и нападение на копов под Харьковом

В Украине продолжает действовать адаптивный карантин, однако вскоре состоится очередное его ослабление.

Международный валютный фонд определился с датой рассмотрения вопроса об утверждении новой программы для Украины. А на Харьковщине группа вооруженных людей угрожала полицейским.

Предстоящее рассмотрение программы МВФ для Украины

Международный валютный фонд на заседании совета директоров 9 июня намерен рассмотреть вопрос об утверждении новой программы финансирования stand-by для Украины.

Нападение на полицейское авто на Харьковщине

В Харьковской области молодчики с оружием и топорами набросились на полицейских и разбили их автомобиль. Группа дебоширов была задержана.

Ситуация на Донбассе

В течение 3 июня вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня. По данным разведки, украинские военные ранили по меньшей мере одного оккупанта.

Встреча Зеленского с бизнесменами

Президент Владимир Зеленский провел встречу с бизнесменами Хмельницкой области, во время которой лично позвонил главе "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру после того, как ему сообщили о сложностях с реструктуризацией собственных кредитов.

Главные новости Украины: что важно знать 4 июня 2020

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