Мужчины в 5 раз чаще попадают в реестр розыска МВД, чем женщины.

В Украине по разным причинам более 52 тысяч человек находятся в розыске, мужчин разыскивают в пять раз чаще, чем женщин, а 12% скрывающихся - дезертиры.

Об этом свидетельствуют данные исследования аналитиков YouControl. "По состоянию на 6 июля 2023 года украинские органы власти (подразделения МВД и Нацполиции, СБУ и т.д.) не могли найти около 52,8 тыс. человек. Количество тех, кого объявили в розыск, отмечается значительным колебанием в разные годы", - говорится в сообщении.

Некоторых лиц со временем удается найти, и их имена исчезают из реестра розыска МВД, тогда как другие могут находиться в нем в течение лет или даже десятилетий.

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Например, 2014-2015 годы стали пиковыми по уровню пополнения именами людей, которых до сих пор не могут разыскать. Именно в это время в Украине начались боевые действия. За эти 2 года количество разыскиваемых увеличилось почти на 22 тыс. человек. Второй пиковый период приходится на начало полномасштабного вторжения РФ - в 2022 году разыскивали 5,5 тыс. человек.

Тех же, кого объявляли в розыск до 2010 года, сейчас в реестре всего 4,3 тыс. А вот только за первую половину 2023 года к перечню лиц, скрывающихся от органов власти, добавилось почти 3,5 тыс. имен.

Отмечается, что в основном в розыск подают людей среднего возраста (таких почти две трети). "Есть и некоторые интересные особенности тех, кого разыскивают. В перечне есть 77 человек, которых подавали в розыск, когда им было более 80 лет, а самому старшему человеку 98 лет (столько было мужчине 1921 года рождения, когда его данные разместили в реестре). Среди разыскиваемых есть мальчик, которого не могут найти еще с 2016 г. Ему сейчас уже 8 лет, но он привлек к себе внимание органов власти, когда ему было всего полтора. Чаще всего таких несовершеннолетних разыскивают в контексте дел по лишению родительских прав", - сообщили аналитики компании.

Всего выделяют 16 причин розыска. Больше всего лиц скрываются от органов досудебного расследования - их 31% от общего количества. От прокуратуры скрываются 19% людей, а от суда - 15%.

После аннексии Крыма и начала войны в разы увеличилось количество дезертиров, которых до сих пор не нашли. С 2014 года их осталось 3,5 тыс., а с 2015 года - 2,3 тыс. Цифры ошеломляют, поскольку сейчас за все годы насчитывается целая бригада дезертиров - 6,1 тыс. человек. Кстати, 96% человек попали в этот список именно в 2014-2015 годах и до сих пор разыскиваются.

"Украинские органы власти больше всего разыскивают людей в Автономной Республике Крым (23%) - 11,8 тыс. человек от общего количества. На втором месте - розыск людей в Донецкой области (16%) - 8 тыс. человек. Киев с 11% оказался на третьем. Так, в столице разыскивают 5,7 тыс. человек. Луганская область попала на четвертую строчку (7%), там ищут 3,7 тыс. человек. А вот пятое место по количеству разыскиваемых разделили между собой сразу четыре области: Винницкая, Запорожская, Одесская и Харьковская", - говорится в исследовании.

За пределами Украины органы власти подали в розыск больше всего людей в городах РФ, Молдовы и Польши. Есть отдельные лица, которых ищут в Беларуси, Германии, Турции, Франции, Италии, Испании, Грузии, ОАЭ и других странах.

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Как сообщал УНИАН, в июле в Киевской области задержали мужчину, который избежал наказания из-за угона автомобиля в 2016 году, и уже три года находится в розыске. Все это время он жил под чужим именем.

По данным правоохранителей, злоумышленник использовал в повседневной жизни документы брата-близнеца. В полиции добавили, что различить их друг от друга было очень трудно.

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