В Едином реестре пропавших без вести военных и гражданских лиц сейчас более 23 тыс фамилий, из них около 8 тыс уже найдены.

Из числа пропавших без вести гражданских украинцев живыми находят 90%.

Такую цифру озвучил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко на брифинге, информируя о розыске гражданских украинцев, которые были внесены в Единый реестр пропавших без вести. Отвечая на вопрос, были ли случаи, когда долго искали человека, а потом оказалось, что он куда-то выехал из Украины, он сказал:

"90% таких случаев. Он или был депортирован и не выходил на связь, или мы находили его за границей в Европе, или в России. Очень большой процент того, что мы разыскиваем человека, думаем, что он погиб, а он находится. Это как раз касается гражданских. Там высокий процент нахождения".

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По информации Котенко, в Единый реестр без вести пропавших при особых обстоятельствах сейчас внесена информация о 23 тыс. 700 человек, которые считаются пропавшими без вести. Туда внесены и гражданские, и военные.

"Это все кто обращаются. Если человек возвращается домой, то напротив фамилии в реестре без вести пропавших ставится знак "найден", он остается при этом в реестре", - уточнил уполномоченный.

Он пояснил, что таким образом Украина будет иметь информацию в целом обо всем количестве людей, которые были пропавшими без вести при особых обстоятельствах за весь период войны. "Из 23 700, внесенных в реестр, разыскали уже более 8 тыс", - сообщил он.

По информации Котенко, из числа освобожденных вчера из плена 106 защитников, были заявления от 98 семей из этого списка об исчезновении родных. "То есть на 90% кого освобождают – это те люди, которые обращаются к нам, в офис Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести... 70 – мы вообще не понимали, где они находятся. Для родных был приятный сюрприз, что они вернулись домой", - отметил он.

Уполномоченный заверил, что благодаря тому, что специальные поисковые группы работают на линии фронта, есть информация о количестве наших бойцов, взятых в плен и убитых: "Когда нам какой-то Пригожин рассказывает, что он убил 20 тыс... Мы все тела подбираем каждый день и я знаю цифру, сколько погибло наших ребят. Большинство из них попадает в плен. Мы рассчитываем, что как можно скорее они вернутся домой".

По его словам, поисковые группы идут практически за основными группами военных, которые идут в наступление, чтобы можно было забрать тела и перевезти в морг. "Мы это делаем очень быстро, потому что бывает, что территория нами освобождена, а потом снова становится серой", - пояснил он.

Котенко также сообщил, что в Едином реестре нет пропавших бойцов иностранного Легина, которые воюют на стороне Украины, но они внесены в другой список.

"Чтобы попасть в Единый реестр нужно написать заявление об исчезновении человека. Я знаю, что ребята, которые воюют за нас в Иностранном легионе, такие заявления не пишут. Это не значит, что государство не фиксирует. У меня как уполномоченного есть база данных, в которой мы фиксируем всех людей, из Легиона также, которые пропали без вести и не выходят на связь. Мы сотрудничаем со всеми посольствами стран пропавших без вести. У нас есть обращения из посольств, и когда мы понимаем, что происходит и где находятся тела, мы делаем все для того, чтобы тела были возвращены на подконтрольную Украине территорию. Потом передаем посольствам для захоронения в других государствах", - прокоменутвав он.

Если говорить в целом по реестру, то по данным Котенко, живыми находят где-то 60-65% из тех, кого разыскивают.

Розыск без вести пропавших в Украине

Как известно, в начале мая в Украине заработал Единый реестр без вести пропавших при особых обстоятельствах лиц. Реестр разработан Министерством внутренних дел совместно с Уполномоченным по пропавшим без вести и другими ведомствами.

Недавно стало известно, что всего за месяц не деоккупированных территориях трех областей обнаружили 50 тел людей, которых считали пропавшими.

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