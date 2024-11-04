У инструкторов "конвейер", отметил волонтер.

В Украине есть как хорошие, так и плохие учебные центры, однако в основном уровень подготовки ниже среднего.

Об обучении военных в Украине высказался военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире на Радио NV. "Главная проблема - это инструкторы. Вот человек служит в своем подразделении, например, пехотном батальоне. Он там уважаемый человек, старший сержант. Он имеет какой-то служебный путь дальше. И вот ему говорят, что он идет в учебный центр. У него там конвейер", - сказал эксперт.

Волонтер подчеркнул, что у инструктора две недели отучились и пошли дальше. "Любые результаты - плохо он их научил, они все погибли, например. Или наоборот он очень хорошо их научил, они стали очень хорошими бойцами", - добавил Нарожный.

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По его словам, у инструктора "нет никакой обратной связи".

Он подчеркнул, что еще одной проблемой является оборудование учебных центров, которые не имеют всего необходимого для качественного обучения военнослужащего:

"Количество стрельб, которые они делают, им надо оборудование приближенное к страйкбольному, лазертаги, по которым они обучаются. В большинстве учебных центров такого нет. И это должен купить сам инструктор за свою сержантскую зарплату в 30 тысяч, которые он получает в тылу".

По словам Нарожного, эту проблему можно частично решить, если Украина начнет привлекать иностранных инструкторов к тренировкам на территории Украины. Впрочем, добавляет эксперт, пока большого количества таких инструкторов в Украине не наблюдается.

Подготовка военных в Украине

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в Украине планируют увеличить срок обучения военнослужащих. По его словам, соответствующее решение должны принять в декабре этого года.

По словам украинского командира, полковника Евгения Межевикина, одна из проблем подготовки военных в Украине является то, что инструкторами являются специалисты без боевого опыта. В то же время он добавил, что в начале полномасштабного вторжения Украине очень помогла подготовка бойцов за рубежом.

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