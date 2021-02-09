В Украине местами продолжает идти снег, а службы ликвидируют последствия непогоды. Между тем упало количество госпитализаций с диагнозом COVID-19, но возросла смертность.
Непогода в Украине
Сегодня в Украине наблюдается местами небольшой снег, а службы ликвидируют последствия непогоды. На отдельных участках сейчас наблюдается ограничение движения.
Заболеваемость COVID-19
В Украине за сутки коронавирус обнаружили у 2656 человек, также зафиксированы 127 летальных случаев.
С начала пандемии диагноз COVID-19 подтвержден у 1249646 украинцев, 1084608 - выздоровели 23771 - умерли.
Перемирие на Донбассе
В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе за сутки было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.
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