В Украине продолжают действовать карантинные ограничения, введенные с целью сдерживания распространения коронавируса.

В Украине местами продолжает идти снег, а службы ликвидируют последствия непогоды. Между тем упало количество госпитализаций с диагнозом COVID-19, но возросла смертность.

Непогода в Украине

Сегодня в Украине наблюдается местами небольшой снег, а службы ликвидируют последствия непогоды. На отдельных участках сейчас наблюдается ограничение движения.

Заболеваемость COVID-19

В Украине за сутки коронавирус обнаружили у 2656 человек, также зафиксированы 127 летальных случаев.

С начала пандемии диагноз COVID-19 подтвержден у 1249646 украинцев, 1084608 - выздоровели 23771 - умерли.

Перемирие на Донбассе

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе за сутки было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

Главные новости Украины: что важно знать 9 февраля 2021

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Автор: Алина Вишневская