С сегодняшнего дня Украина закрыла границы для иностранцев. Между тем в стране установлен новый антирекорд по заболеваемости COVID-19.
Новый коронавирусный антирекорд
Количество зараженных коронавирусом за сутки в Украине возросло на 2 438 случаев. Это является новым суточным антирекордом для страны.
Всего в Украине зафиксировано 114 497 случаев заболевания COVID-19.
Вероятность возвращения жесткого карантина
Кабинет министров не рассматривает возможность повторного введения жесткого карантина в случае второй волны распространения коронавируса.
Перспектива введения санкций против Беларуси
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина рассмотрит вопрос о введении санкций против Беларуси после принятия соответствующего решения Европейским Союзом.
Закрытие границ
Кабмин решил закрыть границы для иностранцев уже с 00:00 часов 28 августа. Ограничение на въезд в Украину будет действовать до 28 сентября.
Перемирие на Донбассе
За сутки в районе проведения операции Объединенных сил зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, вблизи Авдеевки враг совершил несколько выстрелов из подствольного и ручного противотанкового гранатометов.
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