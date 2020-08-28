Украина уже который месяц живет в условиях карантина, введенного из-за болезни COVID-19.

С сегодняшнего дня Украина закрыла границы для иностранцев. Между тем в стране установлен новый антирекорд по заболеваемости COVID-19.

Новый коронавирусный антирекорд

Количество зараженных коронавирусом за сутки в Украине возросло на 2 438 случаев. Это является новым суточным антирекордом для страны.

Всего в Украине зафиксировано 114 497 случаев заболевания COVID-19.

Вероятность возвращения жесткого карантина

Кабинет министров не рассматривает возможность повторного введения жесткого карантина в случае второй волны распространения коронавируса.

Перспектива введения санкций против Беларуси

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина рассмотрит вопрос о введении санкций против Беларуси после принятия соответствующего решения Европейским Союзом.

Закрытие границ

Кабмин решил закрыть границы для иностранцев уже с 00:00 часов 28 августа. Ограничение на въезд в Украину будет действовать до 28 сентября.

Перемирие на Донбассе

За сутки в районе проведения операции Объединенных сил зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, вблизи Авдеевки враг совершил несколько выстрелов из подствольного и ручного противотанкового гранатометов.

Главные новости Украины: что важно знать 28 августа 2020

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Автор: Алина Вишневская