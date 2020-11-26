В настоящее время в Украине действует карантин выходного дня, введенный с целью противодействия распространению коронавируса.

В Украине зафиксировано "рекордное" суточное количество новых инфицированных коронавирусом. В Минздраве объяснили, нужна ли вакцина переболевшим COVID-19.

Антирекорд коронавируса

В Украине за сутки коронавирус обнаружен у 15331 человека. Это является крупнейшим суточным приростом в стране за все время пандемии.

Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 677189 украинцев, из которых 317395 человек выздоровели, 11717 – умерли.

Будущая вакцинация от коронавируса

Вакцина от коронавируса, как отметил министр здравоохранения Максим Степанов, понадобится даже тем, кто уже переболел данным заболеванием.

Перемирие на Донбассе

В зоне проведения операции Объединенных сил за сутки пророссийские боевики на Донбассе трижды нарушили установленное перемирие.

Главные новости Украины: что важно знать 26 ноября 2020

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Автор: Алина Вишневская