В Украине зафиксировано "рекордное" суточное количество новых инфицированных коронавирусом. В Минздраве объяснили, нужна ли вакцина переболевшим COVID-19.
Антирекорд коронавируса
В Украине за сутки коронавирус обнаружен у 15331 человека. Это является крупнейшим суточным приростом в стране за все время пандемии.
Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 677189 украинцев, из которых 317395 человек выздоровели, 11717 – умерли.
Будущая вакцинация от коронавируса
Вакцина от коронавируса, как отметил министр здравоохранения Максим Степанов, понадобится даже тем, кто уже переболел данным заболеванием.
Перемирие на Донбассе
В зоне проведения операции Объединенных сил за сутки пророссийские боевики на Донбассе трижды нарушили установленное перемирие.
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