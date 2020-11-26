Министр внутренних дел Арсен Аваков допустил запрет на междугороднее сообщение в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Запрет может касаться, в том числе и железнодорожного сообщения.
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Об этом Аваков заявил в эфире "Украина 24".
По его словам, пока у правительства нет точного ответа относительно возможного запрета, однако данный вопрос обсуждается.
"Если мы видим, что сообщение между городами будет нести реальный вред и реальное распространение инфекции, то мы должны перекрыть это сообщение", - сказал Аваков.
Карантин в Украине: что известно
- Аваков заявил о необходимости ввести в стране радикальный локдаун на три-четыре недели. По его словам, жестки меры нужно вводить как можно быстрее.
- За минувшие сутки в Украине выявили 15331 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, умерли 225 человек.
- Главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская считает, что для эффективного результата локдаун в Украине необходимо вводить минимум на три недели. Она добавила, что система здравоохранения Украины уже трещит, хотя пока и выдерживает нагрузку.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство готовится к введению локдауна на новогодние праздники.
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