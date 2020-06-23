Главные новости Украины за 23 июня: новые пленки Деркача и рост числа жертв взрыва на Позняках
Нардеп Андрей Деркач обнародовал очередные записи, на которых якобы зафиксированы разговоры Петра Порошенко. Количество жертв взрыва в киевской многоэтажке снова выросло.
Взрыв в доме в Киеве
Количество жертв взрыва в многоэтажке на столичных Позняках возросло и теперь составляет пятеро погибших.
Обнародование новых записей нардепа Деркача
Внефракционный народный депутат Андрей Деркач обнародовал новую порцию записей. На них, в частности, экс-президент Петр Порошенко называет экс-главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву "своей главой НБУ", которая находится под его "личной защитой". Также Порошенко обещает Байдену нажать на Гройсмана ради кредита МВФ.
Война на Донбассе
В прошедшие сутки на Донбассе вооруженные формирования РФ 16 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский воин был ранен.
Вместе с тем 22 июня наши защитники уничтожили двух и ранили трех захватчиков.
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