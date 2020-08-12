Главные новости Украины за 12 августа: провокации оккупантов на Донбассе и заболеваемость коронавирусом

Украина уже который месяц живет в условиях карантина, введенного из-за коронавируса.

Оккупанты на Донбассе не прекращают провокационные обстрелы. За предыдущие сутки зафиксировано почти полторы тысячи случаев коронавируса.

Ситуация с коронавирусом

За сутки в Украине выявлено 1 433 новых инфицированных коронавирусом.

Всего за все время пандемии подтверждено 84 548 случаев заболевания COVID-19. При этом 45 686 пациентов выздоровели, а 1 970 - умерли.

Перемирие на Донбассе

На Донбассе за сутки было зафиксировано два провокационных обстрела со стороны российских наемников.

Главные новости Украины: что важно знать 12 августа 2020

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