Главные новости Украины за 12 августа: провокации оккупантов на Донбассе и заболеваемость коронавирусом
09:14, 12 августа 2020Общество
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Украина уже который месяц живет в условиях карантина, введенного из-за коронавируса.
Главные новости Украины 12 августа 2020 / фото УНИАН
Оккупанты на Донбассе не прекращают провокационные обстрелы. За предыдущие сутки зафиксировано почти полторы тысячи случаев коронавируса.
Ситуация с коронавирусом
За сутки в Украине выявлено 1 433 новых инфицированных коронавирусом.
Всего за все время пандемии подтверждено 84 548 случаев заболевания COVID-19. При этом 45 686 пациентов выздоровели, а 1 970 - умерли.
Перемирие на Донбассе
На Донбассе за сутки было зафиксировано два провокационных обстрела со стороны российских наемников.
Главные новости Украины: что важно знать 12 августа 2020
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