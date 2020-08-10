Главные новости Украины за 10 августа: заболеваемость COVID-19 и провокации оккупантов на Донбассе

Украина уже который месяц живет в условиях карантина, введенного из-за коронавируса.

На Донбассе уже более двух недель без потерь в рядах ВСУ. В предыдущие сутки в Украине выявлено более тысячи новых заражений коронавирусом.

Ситуация с коронавирусом

С начала пандемии в Украине зафиксировано 81 957 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели от болезни 44 359 пациентов, 1 922 - умерли.

За сутки, 9 августа, выявлено 1 008 инфицированных коронавирусом.

Перемирие на Донбассе

В течение 15 суток с начала перемирия на Донбассе не наблюдается потерь в рядах украинской армии.

В то же время на протяжении прошлых суток, 9 августа, боевики не прекращали обстрелы, осуществив четыре провокации.

Главные новости Украины: что важно знать 10 августа 2020

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