Главные новости Украины за 10 августа: заболеваемость COVID-19 и провокации оккупантов на Донбассе
09:40, 10 августа 2020Общество
33 0
Украина уже который месяц живет в условиях карантина, введенного из-за коронавируса.
Главные новости Украины 10 августа 2020 / фото УНИАН
На Донбассе уже более двух недель без потерь в рядах ВСУ. В предыдущие сутки в Украине выявлено более тысячи новых заражений коронавирусом.
Ситуация с коронавирусом
С начала пандемии в Украине зафиксировано 81 957 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели от болезни 44 359 пациентов, 1 922 - умерли.
За сутки, 9 августа, выявлено 1 008 инфицированных коронавирусом.
Перемирие на Донбассе
В течение 15 суток с начала перемирия на Донбассе не наблюдается потерь в рядах украинской армии.
В то же время на протяжении прошлых суток, 9 августа, боевики не прекращали обстрелы, осуществив четыре провокации.
Главные новости Украины: что важно знать 10 августа 2020
- Курс доллара в Украине стабилизировался
- "Закрытая тема": Кравчук уточнил, какие вопросы не будут обсуждать в ТКГ по Донбассу
- Нардеп от "Слуги народа" поздравил Лукашенко с победой на выборах, "забыв" о протестах в Беларуси
- Коронавирусные качели: на Буковине снова растет число заражений
- Два футболиста Динамо заразились коронавирусом
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter