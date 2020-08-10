"Нам совсем не безразлично": Зеленский призвал власти Беларуси обеспечить народу права и свободы

Зеленский подчеркнул, что не все в Беларуси согласны с объявленными предварительными результатами выборов.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Беларусь придерживаться демократических стандартов и отказаться от уличного насилия.

Об этом говорится в сообщении на странице Зеленского в Facebook.

"Наши соседи белорусы переживают сейчас непростые времена. Они пытаются определить вектор своего дальнейшего развития. И это очень непросто ...", - отметил Зеленский.

По его словам, не все в Беларуси согласны с объявленными предварительными результатами выборов.

"Безусловно, мы призываем наших соседей к максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия. Призываем к максимально открытому, пусть и сложному, диалогу. Потому что только широкий диалог позволит обеспечить гражданам Республики Беларусь выход из трудной кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественного взаимодействия", - отметил президент.

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По словам Зеленского, только взаимопонимания между всеми сторонами способно сохранить независимость страны и обеспечить ее дальнейшее движение к свободе и демократии.

В противном случае, по его мнению, "эскалация насилия будет нарастать, что грозит чрезвычайно горькими последствиями", поэтому в таком диалоге должны быть заинтересованы обе стороны - и правительство, и протестующее общество.

Зеленский подчеркнул, что Беларусь в своих действиях должна максимально придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и обеспечить собственному народу его права и свободы в полном объеме.

"Только так можно сохранить надежду на выход из кризиса", - считает он.

"Украина и я лично крайне заинтересованы в том, чтобы Беларусь была по-настоящему независимой и демократической страной с сильной экономикой и стабильными общественными отношениями. Беларусь - наш ближайший сосед, и поэтому нам совсем не безразлично, что там происходит, и что будет с нашими друзьями дальше", - резюмировал президент.

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Как сообщал УНИАН, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 августа, а завершилось в 20:00 в воскресенье.

Согласно результатам национального экзит-пола, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набирает на выборах 79,7% голосов.

После публикации данных экзит-пола тысячи жителей страны вышли на стихийные акции протеста, на которых произошли столкновения с силовиками.

В Минске силовики стреляли в протестующих резиновыми пулями. Появилась информация о первых жертвах.

Лидеры европейских стран осудили силовой разгон митингующих в Беларуси.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков в Минске и насилия в отношении сотрудников милиции.

По данным правозащитного центра "Весна", в день президентских выборов в Беларуси, по предварительной информации, были задержаны 170 человек.

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