Во Львовской области пограничники задержали нелегалов и их проводника, которые в обход пунктов пропуска пытались попасть в Польшу.
Читайте такжеВ "Борисполе" задержали иностранца с 200 килограммами брендовой одеждыКак сообщается на сайте Госпогранслужбы, пограничный наряд от отдела "Нисмичи" обнаружил правонарушителей с помощью мобильного тепловизионного комплекса "TORSUS PRAETORIAN" на окраине населенного пункта Угринов Червоноградского района.
"Во время преследования нелегалы пытались бежать, при этом падали, поднимались и снова бежали, и пытались скрыться... Оператор мобильного комплекса видел как на ладони и координировал пограничников, указывая точное место нахождения нарушителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанные документов при себе не имели.
По их словам, один из них - гражданин Украины, двое других - граждане Палестины.
Мужчин доставили в пограничное подразделение для проведения проверки и привлечения к ответственности по ст. 204-1 КУоАП (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины).
Кроме того, об украинце внесены данные в ЕРДР по подозрению в совершении преступления по ст. 332 Уголовного кодекса ("незаконная переправка лиц через государственную границу Украины").
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