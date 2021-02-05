В отношении двух задержанных граждан Палестины составлены админпротоколы о попытке незаконного пересечения границы, а украинцу, который их сопровождал, грозит уголовная ответственность за незаконную переправку лиц через границу.

Во Львовской области пограничники задержали нелегалов и их проводника, которые в обход пунктов пропуска пытались попасть в Польшу.

Читайте такжеВ "Борисполе" задержали иностранца с 200 килограммами брендовой одеждыКак сообщается на сайте Госпогранслужбы, пограничный наряд от отдела "Нисмичи" обнаружил правонарушителей с помощью мобильного тепловизионного комплекса "TORSUS PRAETORIAN" на окраине населенного пункта Угринов Червоноградского района.

"Во время преследования нелегалы ​​пытались бежать, при этом падали, поднимались и снова бежали, и пытались скрыться... Оператор мобильного комплекса видел как на ладони и координировал пограничников, указывая точное место нахождения нарушителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанные документов при себе не имели.

По их словам, один из них - гражданин Украины, двое других - граждане Палестины.

Мужчин доставили в пограничное подразделение для проведения проверки и привлечения к ответственности по ст. 204-1 КУоАП (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины).

Кроме того, об украинце внесены данные в ЕРДР по подозрению в совершении преступления по ст. 332 Уголовного кодекса ("незаконная переправка лиц через государственную границу Украины").

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Автор: Антонина Доломанжи