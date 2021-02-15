Планируется объявить конкурс на замещение вакантной должности.

Во Львовской области уволен с должности директор коммунального некоммерческого предприятия "Жовковская больница", где в ноябре 2020 года из-за отсутствия электроснабжения умерли двое пациентов, которые были подключены к аппаратам ИВЛ.

Об этом в Facebook сообщил городской голова Жовквы Олег Вольский.

Читайте такжеВо Львовской ОГА назвали виновных в смерти двух пациентов больницы Жовквы, подключенных к ИВЛ (видео)"В соответствии с выданным мной распоряжением, с 15 февраля Игорь Шевцив уволен с должности директора КНП «Жовковская больница» («Жовковская ЦРБ»). Следующий этап – проведение открытого конкурса для определения нового руководителя учреждения, о котором сообщим позже», - говорится в сообщении.

Смерть пациентов из-за отключения электричества в Жовковской больнице: что известно

27 ноября 2020 года в КНП «Жовковская больница» из-за отсутствия электроснабжения в реанимационном отделении умерли двое местных жителей в возрасте 61 и 66 лет, подключенные к аппаратам ИВЛ. Предварительная причина смерти - дыхательная недостаточность.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) и ч. 2 ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины.

Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что в больнице есть два электрических генератора, которые можно применять при аварийных отключениях света. Один электрогенератор подключен к электросети в родильном отделении, а второй находился в гаражном помещении на территории больницы и не был подключен к электросети.

Департаментом здравоохранения ЛОГА была начата служебная проверка относительно действий медицинских работников Жовковской ЦРБ.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Мирослава Бзикадзе