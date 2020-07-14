В Луцке ресторанам и кафе разрешили принимать посетителей внутри помещений

Рестораны и кафе Луцка из-за карантина не работали полноценно в течение 4 месяцев.

В Луцке с 16 июля рестораны и кафе возобновят работу в полноценном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняли сегодня депутаты Луцкого горсовета на внеочередном заседании 87-й сессии.

Согласно решению, с 16 июля на территории Луцкой городской объединенной территориальной громады, в состав которой входят город Луцк и населенные пункты Прилуцкого старостинского округа, заведениям общественного питания будет разрешено принимать посетителей не только на летних площадках и открытых террасах, но и внутри помещений.

«В связи с улучшением эпидемиологической ситуации и обращениями представителей рестораторов с 16 июля заведениям общественного питания разрешено возобновить полноценную работу, в частности размещать посетителей внутри помещений при условии соблюдения всех необходимых мер безопасности», - отметил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Луцкого горсовета Юрий Кирилюк.

Как известно, в Луцке рестораны и кафе из-за карантинных ограничений, введенных с целью предупреждения распространения заболеваемости COVID-19, с 16 марта работали только в режиме доставки или принимали посетителей на летних площадках.

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