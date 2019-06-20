Односельчане подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко хотят самосуда (видео)

Тело ребенка направили на судмедэкспертизу.

В Ивановке Одесской области, где было найдено тело 11-летней Дарьи Лукьяненко, местное отделение полиции взяли под усиленную охрану.

Как сообщается в сюжете ТСН.Утро, местные жители настроены совершить самосуд над 22-летним подозреваемым односельчанином. О задержанном известно, что тот хорошо знал Дарью - их родители вместе работали на местном базаре. Когда ребенок пропал, он пытался даже вместе с волонтерами ее искать, хотя знал, что девочку сам задушил и выбросил в выгребную яму собственной квартиры.

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О подозрительном поведении мужчины волонтеры рассказали полиции. Более того, в первый день поиска собаки привели к дому подозреваемого, однако полиция не нашла ребенка. Только с третьего визита мужчина признался в убийстве. Сейчас тело ребенка направили на судмедэкспертизу, чтобы установить факт изнасилования. О подозреваемом селяне рассказывают - за ним замечали неадекватные действия в отношении детей, однако в полицию никто не заявлял.

Напомним, 11-летнюю Дарью Лукьяненко искали почти неделю. Она 13 июня после обеда вышла с рынка Привоз, где работает ее мать, и отправилась в школу на кружок танца. По дороге девочка исчезла. Ее тело нашли накануне в выгребной яме односельчанина.