УПЦ МП и в будущем хотела бесплатно пользоваться культовыми зданиями и имуществом Лавры.

Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора безвозмездного пользования помещением Нижней Лавыры, который заключили Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра (мужской монастырь) УПЦ МП и национальный заповедник "Киево-Печерская лавра".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры. "Хозяйственный суд Киева отказал в удовлетворении требований Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (мужской монастырь) УПЦ МП".

УПЦ МП и в будущем хотела пользоваться культовыми зданиями и имуществом, являющимся госсобственностью.

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Перед этим комиссия Минкульта выявила в ходе проверки ряд нарушений договора, заключенного между УПЦ и заповедником, которые и стали основанием для его расторжения.

Киево-Печерская Лавра и УПЦ МП

В марте Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разорвал договор с УПЦ МП о безвозмездном пользовании Лаврой. Монахи УПЦ МП должны выселиться с монастыря до 29 марта. Однако они этого не сделали, а начали проводить протестные акции там.

В апреле бывший наместник Печерской Лавры Павел Лебедь получил подозрение в разжигании межконфессиональной вражды и оправдании российской агрессии. В качестве меры пресечения суд назначил ему круглосуточный домашний арест.

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