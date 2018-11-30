«Инвентаризация» реликвий Киево-Печерской Лавры оказалась фикцией

Министерство культуры Украины в начале недели объявило о масштабной инвентаризации имущества и святынь Киево-Печерской Лавры. Попытка УНИАН узнать подробности этого процесса, стартовавшего 28 ноября, заставляет предположить, что «инвентаризация» - не более, чем пиар Минкульта.

В начале недели Минкультуры громко объявило об инвентаризации имущества и реликвий Киев-Печерской Лавры. На поверку пафосное заявление оказалось пиаром. В ответ на вопросы УНИАН о ходе «инвентаризации» и запрос на разрешение понаблюдать за процессом, пресс-секретарь Министерства культуры Юлия Даценко призналась, что на самом деле никакой инвентаризации нет.

Судя по имеющимся в распоряжении УНИАН ответам Минкульта, не существует и единого официального журнала-каталога различных реликвий музейного комплекса, которым пользуется Украинская православная церковь Московского патриархата. То есть, установить, все ли мощи святых или иконы на месте – не представляется возможным.

«Никакой инвентаризации нет. Это обычный процесс, который проходит в любом музее – комиссия просто заходит в пещеры и смотрит, есть ли на месте в пещере мощи или их нет и в каком они состоянии», - пояснила Даценко, не ответив при этом на вопрос, проверяются ли каким-то образом мощи на подлинность.

По ее словам, препятствий по допуску к святыням со стороны служителей Киево-Печерской Лавры нет. Хотя, как сообщал УНИАН ранее, церковники УПЦ МП просили Минкульт об обеспечении запрещенного в Украине гендерного неравенства при работе инвентаризационной комиссии: чтобы обзор алтарных помещений лаврских храмов осуществляется исключительно мужчинами, поскольку «женщинам запрещается находиться в церковном алтаре».

В свою очередь, каких-либо деталей проверки в ведомстве пока не сообщают. УНИАН направил официальные запросы в министерство и музейный комплекс «Киево-Печерская Лавра» о ходе и результатах проверки, где также требует допуска фотокорреспондента и репортера для наблюдения за ходом инвентаризации.

Сомнения в эффективности «инвентаризации» также выразила известный журналист Соня Кошкина (настоящее имя – Ксения Василенко): «Думаю, они там много чего обнаружат любопытного. Особенно, если к владыке Павлу в гости заглянут. Но самое интересное это, конечно, мощи. Потому что мощи – товар. Самый настоящий. И всегда им был. … Вспомним выборы 2012-го года. Александр Фельдман (Харьков, 174-й округ) привозит в Лавру Плащаницу Богородицы (с последующим туром по городам и весям). Ярослав Дубневич (120-й округ, Львовщина) возит верующих на «прощу» (паломничество) в Зарваницу (место явления Богоматери, особо почитаемо греко-католиками). Но это все так, мелочи. Мой фаворит – Игорь Рыбаков (207-й округ, Черниговщина). Чувак умудрился «взять в аренду» и выставить для избирателей мощи около 20 святых апостолов и мучеников. В частности – Святого Апостола Петра, Павла, Луки, Андрея Первозванного. Бонус – частица дуба Маврийского, частица гроба Ксении Блаженной, личные вещи монахини Алипии. Откуда все это, спросите вы? Во-первых, Афон. Там этот бизнес поставлен на широкую ногу. Мощи буквально «сдают в аренду» уважаемым людям. На время, конечно. Во-вторых, eBay. Там можно купить любые (!) мощи. Так, ладанка с частичкой мощей Марии Магдалины «тянет» на 192 доллара. Плюс доставка DHL. Так что «проверяющим» в Лавре нужно быть особо внимательными. Неровен час, всплывет чего – выборы ж не за горами», - написала она в своем Телеграмм-канале Sonya Koshkina (official).

Как сообщал УНИАН, 28 ноября Министерство культуры начало проверку наличия мощей в ближних и дальних пещерах Печерской лавры. По инициативе Министерства культуры Украины была создана специальная комиссия, в состав которой вошли сотрудники министерства и Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника. Целью комиссии является проверка имеющихся церковных ценностей и святынь, которые были переданы Киево-Печерской лавре, начиная с 1988 года – с момента открытия монастыря после возрождения.

Чуть позже стало известно, что против настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Павла (Лебедя) возбуждены несколько уголовных дел, а в его резиденции проходят обыски.