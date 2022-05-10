Женщина бросила записку с просьбой о помощи из окна своей квартиры, которую нашли неравнодушные прохожие и сообщили в полицию.

В Деснянском районе Киева одинокая пожилая женщина осталась без еды, но нашла способ сообщить о своем беспомощном состоянии.

Об этом сообщает полиция Киева.

В полицию обратились жители многоэтажки Деснянского района с сообщением о том, что их 84-летняя соседка нуждается в помощи.

Соседи передали полицейским записку с сообщением: "У меня закончилась еда, квартира №403", которую пенсионерка скинула со своего окна.

"На бумажке было написано лишь несколько слов, из которых стало понятно, что женщине нечего есть. Мы с напарником немедленно прибыли по указанному адресу, прихватив с собой гуманитарную помощь и продукты питания. Мы выяснили, что бабушка проживает одна и страдает на провалы в памяти", - рассказал старший лейтенант полиции Евгений Шильников.

Теперь полицейские периодически наведываются к Людмиле, чтобы принести ей необходимые вещи и продукты, а также убедиться, что у нее все в порядке.

Правоохранители поблагодарили неравнодушных киевлян, чья бдительность помогла спасти человеческую жизнь.

Как сообщал УНИАН, 3 мая стало известно, что в Мотыжине Киевской области 70-летняя женщина "наводила" артиллерию Вооруженных сил Украины на технику оккупантов. Она сообщала месторасположение вражеских объектов украинским военным.

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