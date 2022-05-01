После месяца голодания в оккупированной россиянами Буче на 85 году жизни умерла украинская художница-шестидесятница, лауреат премии имени Василия Стуса Любовь Панченко.
Об этом сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук в Facebook.
"Наша община сейчас понесла большую потерю - Буча и вся Украина обеднели на еще один щедрый, неповторимый талант... Она - из среды патриотов-шестидесятников, которые несмотря на давление Кремля развивали украинскую культуру во времена советской цензуры. Все ее творчество имело ярко выраженный украинский колорит, из-за чего Любовь Михайловну преследовали, а ее творчество замалчивали", - написал Федорук.
Он отметил, что Любовь Панченко не смогли сломить в КГБ, но художница очень пострадала во время нового российского нашествия.
"От всей Бучанской громады выражаю искренние соболезнования родным и друзьям Великой Украинки. Нам остаются ее работы и память о стойкости, стойкости и любви к Украине в трудные для нации времена", - добавил Федорук.
Ранее издание "Украина молодая" сообщало, что истощенная длительной голодовкой в оккупированной Буче 84-летняяПанченко 2 апреля попала в столичную больницу. Она была лежачая и нуждалась в постоянном уходе.
Несмотря на то, что женщина была очень ослабленной, находилась в ясном уме и радовалась, когда к ней приходили в палату проведать, поговорить.
Оккупация Бучи россиянами
Напомним, оккупировав Бучу враг устроил там кровавую резню. Мирных жителей массово расстреливали. Насиловали мужчин, женщин, стариков и даже детей. Многих брали в плен. Люди умирали во время пыток. Выживших отправляли в фильтрационные лагеря на территории РФ. У родителей забирали детей и отправляли в Россию "на усыновление".
В Буче многие дома разрушены в результате обстрелов. Магазины и жилые дома разграблены мародерами. После освобождения Бучи от оккупантов там были обнаружены братские могилы с телами местных жителей.
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