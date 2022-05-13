Захватчики зашли в учреждение, забросали камеры светошумовыми гранатами и открыли огонь из автоматов.

Оккупанты убили заключенного в Херсонском СИЗО.

Об этом в Facebook сообщила уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова.

"Информация СМИ об убийстве заключенного в Херсонском СИЗО подтвердилась. По сообщению работников колонии, 11 мая оккупанты зашли в учреждение, забросали камеры светошумовыми гранатами и открыли огонь из автоматов. Один заключенный был убит за высказывание возмущения", - сообщила она.

По ее словам, сейчас учреждение находится под руководством коллаборанта Евгения Соболева. "Начальник учреждения вывезен в неизвестном направлении. Работники учреждения отказались работать на оккупационную власть и написали рапорты об увольнении. Связь с учреждением потеряна", добавила омбудсмен.

Денисова также отметила, что на прошлой неделе обратилась к министру юстиции Украины с требованием принять меры для эвакуации заключенных Херсонского СИЗО и других учреждений ГУИС в Херсонской области.

Как сообщал УНИАН, на Херсонщине оккупанты били мужчину током и снимали все на видео. "Оккупанты выложили в свободный доступ видео допроса похищенного ими жителя Олешков на Херсонщине Сергея Мороза. На видео зафиксированы факты избиения и пыток с применением электрического тока", - отметила омбудсмен Денисова.

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