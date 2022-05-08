Такие действия совершают директора школ, которые сотрудничают с оккупационными войсками.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека по поводу принуждения оккупантами детей в Мелитополе одевать георгиевские ленты и учить "стишки" о войне.

Об этом она сообщила в Facebook.

Денисова отметила, что со СМИ стало известно о подобных методах "перевоспитания" украинских детей в захваченном оккупантами Мелитополе Запорожской области.

"Такие действия совершают директора школ, которые сотрудничают с оккупационными войсками. Педагоги распространяют в сети детские тематические рисунки и видео школьников, которые декламируют стихи о войне с георгиевскими лентами на груди. Есть информация, что указанное совершается без согласия родителей", - написала омбудсмен.

Денисова отмечает, что такое навязывание рашистской идеологии в учебных заведениях направлено на уничтожение украинской идентичности в сознании детей.

"Эти действия являются нарушением статьи 29 Конвенции ООН о правах ребенка, в которой предусмотрено, что образование ребенка должно быть направлено на воспитание уважения к его родителям, его культурной самобытности, языку и национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его происхождения. Указанное является прямым доказательством совершения геноцида в отношении украинского народа. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и учесть факты нарушения Россией прав детей в Украине", - добавила омбудсмен.

Как писал УНИАН, российские войска третьи сутки не выпускают жителей Мелитополя, которые хотят эвакуироваться из города. Рашисты угрожают, что не будут пропускать людей до 12 мая.

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